После налета беспилотников ВСУ вспыхнул пожар в промзоне Волгоградской области

По итогам налета украинских дронов на Волгоградскую область вспыхнул небольшой пожар в одной из промышленных зон. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале правительства региона, его написали от лица губернатора Андрея Бочарова.

По утверждению губернатора, все неприятельские беспилотники, участвовавшие в налете, были сбиты. В одном из мест падения БПЛА произошел инцидент.

«В результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв. м, которое было оперативно локализовано и ликвидировано», — указал он.

Бочаров добавил, что все экстренные службы продолжают дежурить, чтобы вовремя ликвидировать все последствия вероятных падений БПЛА на землю. Они в состоянии очень оперативно отреагировать на любую нештатную ситуацию.

Ранее сообщалось, что аэропорту Волгограда пришлось приостановить свою работу из-за проблем с безопасностью воздушных полетов. Помимо него, приостановка работы происходила в шести авиагаванях России: Астрахани, Владикавказа, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.