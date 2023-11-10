После обрушения моста в Подмосковье началась проверка

После того, как недалеко от деревни Кутьино под Подольском обрушился мост, началась проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что проверку проведет городская прокуратура Подольска. В ее рамках выяснят все обстоятельства случившегося и дадут оценку действиям лиц, которые несут ответственность за содержание транспортных объектов.

Также в ведомстве отметили, что на место происшествия выехал городской прокурор Подольска Виктор Захаров.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на участке автодороги «Кутьино – Дубровицы». В связи с обрушением моста движение на участке временно закрыто.