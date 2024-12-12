Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников

Как сообщило Министерство обороны России, в ночь на четверг, 12 декабря, система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 16 украинских дронов, которые планировали террористические атаки на территории четырех российских регионов.

Сообщается, что над Курской областью было уничтожено четыре дрона, один сбит над Чечней, три — над Северной Осетией, восемь — над Крымом.

Ранее сообщалось, что в Курске раздавались сильные взрывы, в городе была объявлена опасность атаки БПЛА.