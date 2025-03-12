После падения дрона под Ростовом загорелся промышленный объект

В результате падения одного из беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих украинским военным, на территории промышленного объекта в Ростовской области произошло возгорание. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Телеграм-канале временно исполняющего обязанности главы региона Юрия Слюсаря.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из сотрудников объекта не пострадал. В данный момент продолжается сбор информации.

«В Ростовской области, по данным Минобороны России, отражена атака пяти БПЛА. Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта», — написал Слюсарь.

Чтобы потушить пожар, который начался в лесу, на место происшествия прибыли сотрудники пожарных расчетов, которые были готовы к выезду.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова введены временные ограничения на полеты