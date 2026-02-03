На фоне атаки ВСУ на Белгород в городе пропал свет в нескольких районах

Белгород и шесть прилегающих округов погрузились в темноту после серии мощных взрывов и объявления ракетной тревоги. Электричества нет в большей части областного центра и множестве населенных пунктов. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Белгородская область столкнулась с масштабной аварией в энергосистеме. Причиной стали взрывы, которые, по сообщениям местных жителей, прогремели в непосредственной близости от ключевых инфраструктурных объектов. Счет услышанных детонаций шел на десятки.

Результатом стала почти полная темнота в Белгороде и шести округах региона — Белгородском, Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Ракитянском, Краснояружском и Ивнянском. Проблемы с энергоснабжением также зафиксированы в Старом Осколе, где свет пропал во время обстрела.

Местный оперативный штаб заявил о готовности к критическому развитию событий.

Ранее ВСУ ударили дроном по грузовику с водителем в Белгородской области.