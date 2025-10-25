После скандала с мэром: лондонская полиция пересматривает архив дел о педофилии

Полиция Лондона приступила к масштабному пересмотру 9 тыс. дел, связанных с педофилией. Инициатива стартовала после публикаций издания Express, обвинившего мэра британской столицы Садика Хана в замалчивании деятельности преступных групп, занимающихся растлением малолетних, сообщает РИА Новости .

Согласно внутреннему письму комиссара лондонской полиции Марка Роули, направленному мэру, расследование охватывает дела за период с 2010 года по настоящее время. В документе подчеркивается, что многие жертвы преступлений не смогли добиться правосудия, сталкиваясь с недоверием и даже общественным порицанием.

Роули сообщил, что в ходе проверки полиция будет учитывать материалы расследования Express. Завершить анализ данных планируется к апрелю 2026 года.

Скандал разгорелся после того, как Express опубликовало результаты собственного расследования, утверждая, что Садик Хан был осведомлен о деятельности педофильских банд в Лондоне, но не поднимал эту проблему публично. В ответ на обвинения столичная полиция инициировала масштабный пересмотр архивных дел, чтобы выявить возможные упущения в расследовании преступлений против несовершеннолетних.

