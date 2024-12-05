При взрыве газа в частном доме в Дагестане пострадали три человека

Взрыв бытового газа в частном доме привел к ранениям трех человек. Инцидент случился в Кизилюртовском районе Республики Дагестан. О нем рассказало РЕН ТВ.

Сегодня, 5 декабря, в селе Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошло ЧП. Там в частном доме взорвался бытовой газ.

«В здании произошел взрыв газовоздушной смеси, возгорания не последовало, однако обрушились две комнаты», — указали журналистам.

При чрезвычайном происшествии пострадало три человека, один из них подросток, не достигший возраста 18 лет. Источник сведений не стал приводить никаких сведений о тяжести ранений.

Ранее глава Республики Дагестан Меликов обратился к ее жителям и сообщил им, что самовольная врезка в газовые сети карается законом. Зачастую люди подключаются к газовым сетям с помощью совершенно негодных материалов, по этой причине происходят утечки и взрывы. За данные действия может применяться даже уголовная ответственность.