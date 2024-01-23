После землетрясения в Казахстане за помощью обратились 44 человека

В полночь по местному времени 23 января на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в более 200 километрах на юге-востоке от Алма-Аты. Отмечалось, что жители города ощутили толчки, интенсивность которых составляла пять баллов.

«В Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что люди были доставлены в городские стационары. Среди пострадавших есть дети, пять из которых пришлось госпитализировать.

Ранее Минздрав республики сообщил, что из-за землетрясения пострадали 8 человек. Трое граждан выпрыгнули со второго и третьего этажей зданий, один из них получил тяжелые травмы.

Землетрясение представляет собой природное явление, которое характеризуется внезапным освобождении энергии, накопленной внутри Земли в результате движения литосферных плит. Когда эти плиты сталкиваются, разъезжаются или скользят друг относительно друга, возникают напряжения, которые и вызывают толчки.

6 января мы также сообщали, что в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр располагался в 516 километрах на севере от города Алма-Аты.