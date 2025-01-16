После звонка мошенников в Москве пропала студентка с крупной суммой и «Ролексы»

Студентка Высшей школы экономики пропала в российской столице после того, как ей позвонили мошенники. Вместе с ней пропали и семейные накопления. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По имеющейся информации, мошенники названивали учащейся на протяжении нескольких дней. Уже по итогам первого звонка студентка второго курса ВШЭ сообщила своим собеседникам код из СМС, после чего лишилась доступа к аккаунту на «Госуслугах».

«Мошенники несколько дней были на связи с второкурсницей и в итоге уговорили её взять из сейфа накопления семьи — $60 тысяч — а также трое часов «Ролекс» стоимостью по $10 тысяч каждые», — указал микроблог.

Девушка села в такси и отбыла в неизвестном направлении. Она перестала отвечать на звонки, и местонахождение ее было неизвестно. После заявления ее родителей в полицию правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Им удалось найти пропажу. Девушку разыскали в одной из московских гостиниц.

Ранее стало известно, что мошенники похитили за год порядка 600 млн руб. только у жителей Рязанской области. Они использовали ряд схем, начиная от классических «троянов» до подделки голосов с помощью искусственного интеллекта.