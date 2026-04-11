ВСУ вновь нарушили пасхальное перемирие: БПЛА атаковал автомобиль под Белгородом

В Белгородской области в результате атаки беспилотника получили ранения двое мирных жителей. Инцидент произошел на фоне сообщений о нарушении объявленного пасхального перемирия. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате удара беспилотника были ранены два человека.

По его информации, инцидент произошел на участке дороги между населенными пунктами Зозули и Грузское в Борисовском округе. Дрон сработал рядом с автомобилем, в котором находились гражданские.

Как уточнил глава региона, мужчина получил осколочные ранения спины, а у женщины зафиксированы множественные повреждения — пострадали плечо, спина и ноги. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется.

Губернатор также отметил, что данные о последствиях происшествия продолжают поступать и проверяются.

Ранее сообщалось о еще одном инциденте: в Львове беспилотник атаковал автозаправочную станцию, в результате чего пострадали три человека, включая маленького ребенка.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали АЗС в курском Льгове, ранены двое взрослых и ребенок.