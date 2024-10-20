Посмертное видео с камеры латиноамериканского наемника попало в сеть

Канал RT опубликовал видео с камеры GoPro убитого под Часовым Яром иностранного наемника. На кадрах видно, как группа предпринимала попытку штурма и пыталась попасть в тыловые районы.

На видеозаписи, предположительно, латиноамериканских наемников, показана неудачная попытка штурма, после которой мужчинам пришлось отступать и прятаться в блиндаж. Также показали, как группа наемников пыталась помощь пострадавшему товарищу, а после покинули местность через лес. Упавший снаряд, как говорит на видео военный, зацепил руку и ногу, но не убил его.

Иностранные наемники, выступающие на стороны ВСУ, вскоре были уничтожены бойцами 200-й бригады Южной группировки ВС России.

Ранее стало известно, что личный состав временного пункта дислокации ВСУ был уничтожен в Харьковской области.