В результате удара ВС РФ уничтожен личный состав временного пункта дислокации ВСУ
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Российские вооруженные силы нанесли удар по месту временного размещения украинских войск в Харьковской области. Как сообщил SHOT, было уничтожено около 20 военнослужащих.
Атака проводилась с использование Су-34 РФ, которые применили ФАБы по позиции противника в селе Терны.
За последние 24 часа потери противника составили вплоть до 80 человек, трое военнослужащих попали в плен в Курской области.
Группа войск «Север» сообщает, что на севере Суджанского района ударами ОТРК поражены два пункта дислокации ВСУ. Российские войска увеличили контроль над территорией в районе Борки, продолжая давление в сторону села Плехово.
Кроме того, в районе Любимовки противник пытается выбраться из окружения, подвергаясь огню нашей артиллерии и атакам дронов; бои идут в окрестностях Плехово.
В это время в Глушковском районе происходят локальные столкновения, без значительных изменений в обстановке.
На Кореневском участке российские силы осуществляют штурм вдоль линии Дарьино – Любимовка – Зеленый Шлях – Новоивановка; в Любимовке отмечены тактические успехи.
Также были атакованы важные военные объекты на глубине Украины; «герани» нанесли удары по аэродромам в Дубно, Озерном и Староконстантинове, где базируются F-16 и Су-24.
Ранее сообщалось, что ВС России установили огневой контроль над Купянским районом вдоль Оскола.