Российские вооруженные силы нанесли удар по месту временного размещения украинских войск в Харьковской области. Как сообщил SHOT, было уничтожено около 20 военнослужащих.

Атака проводилась с использование Су-34 РФ, которые применили ФАБы по позиции противника в селе Терны.

За последние 24 часа потери противника составили вплоть до 80 человек, трое военнослужащих попали в плен в Курской области.

Группа войск «Север» сообщает, что на севере Суджанского района ударами ОТРК поражены два пункта дислокации ВСУ. Российские войска увеличили контроль над территорией в районе Борки, продолжая давление в сторону села Плехово.

Кроме того, в районе Любимовки противник пытается выбраться из окружения, подвергаясь огню нашей артиллерии и атакам дронов; бои идут в окрестностях Плехово.

В это время в Глушковском районе происходят локальные столкновения, без значительных изменений в обстановке.

На Кореневском участке российские силы осуществляют штурм вдоль линии Дарьино – Любимовка – Зеленый Шлях – Новоивановка; в Любимовке отмечены тактические успехи.

Также были атакованы важные военные объекты на глубине Украины; «герани» нанесли удары по аэродромам в Дубно, Озерном и Староконстантинове, где базируются F-16 и Су-24.

Ранее сообщалось, что ВС России установили огневой контроль над Купянским районом вдоль Оскола.