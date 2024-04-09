Пособника телефонных мошенников задержали в подмосковном Наро-Фоминске

Сотрудники уголовного розыска задержали в Наро-Фоминском городском округе двадцатилетнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам, похитившим у пенсионерки около 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что на телефон 80-летней местной жительницы позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка и сообщили, что мошенники пытаются похитить деньги с ее счета. Так, для предотвращения противоправных действий звонившие рекомендовали пенсионерке обналичить деньги и перевести их на указанный ими безопасный счет.

Женщина перевела 600 тысяч рублей аферистам, но они снова позвонили и убедили ее отдать на хранение им все сбережения. После чего во дворе дома потерпевшая встретилась с доверенным лицом мошенников и передала ему еще 800 тысяч рублей. Позже она догадалась об обмане и обратилась в полицию.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Полицейские смогли установить маршрут передвижения мужчины, которому заявительница передала деньги. После чего его автомобиль остановили на 35 километре Киевского шоссе, а злоумышленника задержали.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступления, а также причастности задержанного к аналогичным эпизодам преступной деятельности.

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