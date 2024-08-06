Великобритания создаст подразделение для борьбы с протестами против мигрантов

Британское правительство сформирует специальную структуру, которая займется противодействием протестам, направленным против мигрантов. Об этом сообщил английский премьер-министр Кир Стармер. Его слова привело издание Sky News.

В Лондоне прошло заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Оно было посвящено массовым беспорядкам, в которые вылились антимигрантские демонстрации и протесты. После него Стармер заявил, что власти создадут целую «армию» из офицеров, задачей которой станет усмирение и беспорядков, и протестов.

«У нас будет постоянная армия офицеров-специалистов, государственных служащих, так что у нас будет достаточно сил, чтобы справиться с этим», - указал он.

Помимо этого, по заверению Стармера, будет устрожено уголовное правосудие. Премьер также заявил, что не считает происходящее протестом, а видит лишь насилие в чистом виде. Более того, он сделал обещание противостоять антимусульманским настроением на британской территории.

Ранее все происходящее в Великобритании оценил изобретатель Илон Маск. По его мнению, в стране неминуемо начнется гражданская война.