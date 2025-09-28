Обсуждение европейскими лидерами возможности отправки военного контингента НАТО на Украину создает барьер для политического урегулирования конфликта. С таким заявлением выступил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости .

Дипломат подчеркнул, что вариант размещения войск альянса является для России абсолютно неприемлемым, однако эта позиция игнорируется западными странами. По его словам, это увлечение темой военного присутствия препятствует продвижению политического процесса.

Данное заявление прозвучало на фоне состоявшейся в Париже встречи «коалиции желающих», где, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Российский МИД ранее категорически отвергал подобные сценарии, характеризуя их как подстрекательство к продолжению боевых действий и предупреждая о рисках резкой эскалации.

