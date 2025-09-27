В Норвегии у военной авиабазы засекли неизвестные беспилотники

В Норвегии у военной авиабазы Эрланд зафиксировали неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщило агентство NRK. Вооруженные силы королевства совместно с полицией осуществляли наблюдение за перемещением объектов в течение 2,5 часов.

В районе к югу и северу от взлетно-посадочной полосы (ВВП) также были обнаружены силуэты и световые сигналы, соответствующие характеристикам беспилотников.

Этот инцидент произошел на фоне аналогичных событий в других скандинавских странах. Ранее в Швеции рядом с военно-морской базой также заметили неопознанные дроны.

Норвежская полиция не исключает связи между появлением беспилотников в разных странах региона, поскольку на этой неделе подобные случаи уже регистрировались в Дании и Норвегии.

В пятницу, 26 сентября, сообщалось, что в Германии вновь заметили неизвестные беспилотники на севере страны.