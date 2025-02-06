Посол Кузнецов заявил о том, что Финляндия готовит граждан к войне

Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил о том, что власти Финляндии нагнетают в стране странную атмосферу «военного психоза», фактически, призывая граждан готовиться к войне. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Кузнецова, атмосфера военного психоза в стране нагнетается усиленно со стороны властей. Население буквально запугивается «российскими агрессивными планами», людей призывают готовиться к войне. Кузнецов отмечает, что расширяется сеть стрелковых клубов, а в прессе рассказывается о бомбоубежищах.

Дипломат уверен, что за такими действиями финских властей стоит желание оправдать вступление Финляндии в НАТО, а также и рост военных расходов.

Напомним, ранее в Финляндии обнаружили российскую собаку-нелегала.