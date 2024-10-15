Посол Мирошник: за неделю из-за ударов ВСУ погибли 15 жителей населенных пунктов России, 69 ранены

В Министерстве иностранных дел России сообщили о смерти 15 граждан РФ за прошедшую неделю из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в телеграм-канале рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его данным, за истекшую неделю в прифронтовых зонах 69 человек получили ранения, среди пострадавших — шесть детей, 15 человек погибли.

К сожалению, в числе погибших оказалась 13-летняя девочка, которая была вместе с мамой.

Мирошник также отметил, что в этот период по гражданским объектам в прифронтовых районах было запущено 1860 боеприпасов.

Он добавил, что на прошлой неделе украинские войска активно обстреливали спасательные службы, медицинских работников и коммунальные службы в населенных пунктах России, находящихся на линии фронта. В частности, под ударами оказались спасатели в Орловской области и Горловке, а также работники коммунальной службы в Херсонской области.

Кроме того, в Запорожской области с помощью дронов атаковали энергетиков. СК России возбудил более 4500 уголовных дел по преступлениям ВСУ, около 400 украинских солдат уже понесли наказания.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при атаке ВСУ на белгородское село Отрадное.