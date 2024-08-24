По словам посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима российского внешнеполитического ведомства Родиона Мирошника, имеются данные о зверствах над мирными жителями Курской области со стороны украинских военных. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что прежде всего Суджа и Мартыновка являются направлениями, которые первыми подверглись ударам террористической вылазки украинских подразделений.

По мнению посла, имеются также и сведения о расстрелах мирных граждан, которые пытались эвакуироваться, то есть украинские войска расстреливали эвакуационные колонны, а также украинские танки расстреливали в упор гражданские автомобили. Кроме того, людей блокировали, не давали проехать по ключевым магистралям, разворачивая там блокпосты.

Он отметил, что на контролируемых украинской стороной территориях остаются около полутора тысяч человек, имеются данные, что они подвергаются жестокому обращению. На сегодняшний день в рядах ВСУ в Курской области имеется много откровенного сброда, это и «грузинский легион», и радикалы, и иностранные наемники. Присутствуют поляки, слышна английская речь. Чаще всего говорят о поляках, слышат английскую речь, они отличаются особыми зверствами.

Ранее сообщалось, что украинские войска попытались атаковать Курскую АЭС с беспилотника.