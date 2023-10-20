Посол: Россия ведет контакты с ХАМАС в целях вызволения захваченных заложников

Посол России в Израиле сообщил об активных контактах между российскими властями и ХАМАС с целью освободить захваченных боевиками заложников.

Напомним, что среди заложников остаются российские граждане. Об этом пишет ТАСС.

Специальный представитель России в Израиле подчеркнул важность урегулирования этой сложной ситуации и поиска мирного пути для вызволения заложников. В Кремле также не раз подчеркивали, что Россия стремится к дипломатическому решению этой проблемы и внимательно следит за процессом контактов с ХАМАС.

Напомним, что события развиваются на палестинских территориях, и диалог между Россией и ХАМАС может сыграть важную роль в урегулировании конфликта и обеспечении безопасности захваченных граждан.