Посольство США в Киеве закрылось из-за риска воздушной атаки

Посольство США в Киеве получило информацию о «потенциальной воздушной атаке» в среду, 20 ноября, и работать не будет, сообщили на странице дипмиссии.

Дипломаты также рекомендовали американским гражданам в Киеве быть готовыми проследовать в укрытия. Ночью и утром власти Киевской области и столицы Украины сообщали о работе ПВО. Посольство США и ранее предупреждало о рисках атак на Украине.

Ранее сообщалось, что за ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 44 украинских беспилотника над девятью регионами России.