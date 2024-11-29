Посольство Дании в Киеве предупредило граждан о риске нападения сотрудников ТЦК

Граждане Дании на украинской территории могут подвергнуться нападению сотрудников территориальных центров комплектования. Такое мнение высказало датское посольство в Киеве. Предупреждение дипломатов привела в своем материале «Страна.ua».

Датские дипломаты начали раздавать памятки. В них говорится о возможности того, что сотрудники ТЦК могут попытаться насильно мобилизовать в армию граждан Дании. Там же приведены советы, что людям надо делать в таких случаях. Им рекомендуют обращаться в посольства, где будет оказана помощь.

«В случае попыток задержания вас представителями украинской полиции или военкомата и применения против вас грубой силы, вы должны немедленно связаться с посольством Дании», — указано в шестом пункте данной памятки.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд российской столицы удовлетворил иск Московской энергетической компании к посольству Украины. Украинское представительство уже 15 лет не оплачивает коммунальные платежи, за ним накопилась задолженность почти в 30 млн руб. Теперь на посольство наложили еще и штраф в размере 2,5 млн.