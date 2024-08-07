Посольство РФ в Бангладеш заявило об отсутствии планов эвакуировать соотечественников
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Российские дипломаты заявили об отсутствии у них намерений проводить эвакуацию граждан России из Бангладеш. На это нет запросов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова работников данной дипломатической миссии.
Дипломаты утверждают, что в данный момент никто из россиян не планирует выезжать из страны.
«Задачи эвакуации не стоит. Новых сообщений от тех, кто хочет уехать, не поступало», — указали они журналистам.
Дипработники также отметили, что в районах вокруг посольства РФ в Дакке, столице Бангладеш, сейчас царит спокойная обстановка.
Ранее сообщалось, что после сообщения об отставке премьер-министра Бангладеш по всей стране начались празднования протестующими своей победы. В городе Джессор по этой причине сгорел отель. Несколько участников массовых беспорядков подожгли его.