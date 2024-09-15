Посольство РФ в Египте: попавшие в аварию российские туристы получили травмы разной степени тяжести

Попавшие в ДТП в Египте граждане РФ получили травмы различной степени тяжести, им оказана необходимая медпомощь, некоторые из них госпитализированы. Об этом сообщили в посольстве РФ в Египте.

Уточняется, что вчера вечером на трассе Каир-Суэц перевернулся автобус с возвращавшимися в Шарм-эль-Шейх после экскурсии путешественниками, среди которых находились более 20 жителей нашей страны.

В посольстве подчеркнули, что члены дипмиссии держат на контроле данную ситуацию и выясняют обстоятельства инцидента, также в Суэц отправился консульский сотрудник. Также среди отправившихся на экскурсию в Каир были граждане Турции, Италии и Великобритании.

По информации Ассоциации туроператоров России, жители РФ купили данную экскурсию не у туроператора, а в уличном турагентстве.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фото жуткой аварии в Египте, где пострадали сразу 20 россиян.