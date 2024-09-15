В сети появились фото жуткой аварии в Египте, где пострадали сразу 20 россиян

Ранее стало известно , что в результате жесткого ДТП с автобусом в Египте в ночь на воскресенье, 15 сентября, пострадали не менее 20 туристов из России. По предварительной информации, все случилось на трассе Суэц — Каир.

Как передает Shot, автобус, в котором ехали россияне и путешественники из других стран, на большой скорости слетел с трассы и опрокинулся на бок. На фото, выложенном в сети, это отчетливо видно.

Уже известно, что, помимо граждан России, в салоне туристического автобуса находились путешественники из Италии, Великобритании и несколько турок.

Сообщается, что в настоящее время на месте ДТП сотрудники дорожной полиции устанавливают причины аварии. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие клиники. Об их состоянии пока ничего не известно.