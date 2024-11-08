Посольство России рекомендовало не ездить в Амстердам из-за беспорядков

Российское посольство в Нидерландах рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения столицы этой страны из-за беспорядков. Оно сделало предупреждение об этом в социальной сети Х.

Дипломаты напомнили россиянам о том, что в ночь с 7 на 8 ноября в Амстердаме произошли массовые беспорядки. По этой причине в городе находиться небезопасно.

«Посольство рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность», — указали они.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах было арестовано не менее чем 62 человека по подозрению в нападениях на граждан Израиля. Среди израильтян насчитали 10 раненых, пятерых пришлось госпитализировать. Еще двое пропали без вести. Атаки на израильских футбольных фанатов начались после матча.