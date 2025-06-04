Посольство США на Украине предупредило о риске воздушных ударов

На Украине существует очень высокий риск воздушных ударов со стороны ВС РФ. Такое предупреждение всем гражданам США опубликовало на своем сайте посольство Соединенных Штатов в Киеве.

Дипломаты напомнили, что в последние недели российская армия заметно повысила интенсивность своих ударов по Украине с помощью беспилотников и ракет.

«И в настоящее время сохраняется риск мощных воздушных атак», — говорится на сайте посольства.

Американцам также сообщили, что им следует знать о тех местах, где они могут укрыться при воздушной тревоге. Им рекомендовали заранее собрать запасы всего необходимого и следовать рекомендациям местных властей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия обязательно ответит Украине на атаки аэродромов. Об этом главу Белого дома его российский коллега уведомил во время разговора по телефону. Президент РФ сообщил, что будет вынужден пойти на такой шаг.