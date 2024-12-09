Посольство США в Киеве предупредило о возможных обстрелах и налетах БПЛА

Представитель пресс-службы США в Киеве обратились американским гражданам с предупреждением о повышенных рисках пребывания на территории Украины.

Из сообщения, опубликованного на сайте диппредставительства, следует, что гражданам США, находящимся на территории Украины, необходимо следить за сообщениями местных властей о возможных обстрелах и налетах БПЛА.

Более подробной информации о возможных опасностях дипломаты не приводят.

Ранее сообщалось о том, что Трамп сделал сенсационное заявление по военной помощи Украине.