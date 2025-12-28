Поставили на колени и сломали лицо: школьники унизили и избили сверстника за «неправильный» флаг на аватарке

В Санкт-Петербурге обычная школа в Московском районе стала местом политических споров между подростками. Как пишут «Осторожно, новости», под удар попал молодой человек, который опубликовал в личных соцсетях флаг Израиля.

В начале декабря 15-летний Антон разместил изображение государственного флага Израиля в качестве аватарки в одном из мессенджеров. Этот личный выбор в виртуальном мире спровоцировал реальную агрессию у знакомых.

Одноклассник подростка, вскоре обратился к Антону с прямым вопросом о символике на фотографии профиля. Получив утвердительный ответ, он перешел к оскорблениям, упоминая тему Холокоста. В ходе словесной перепалки, происходившей при других учениках, Антон пытался парировать все нападки и отвечал грубостью на грубость. Затем компания одноклассников позвала его поговорить в школьный туалет «для разговора».

На месте ситуация приобрела характер унизительного ритуала с элементами насилия. От подростка потребовали публично извиниться, встав на колени. После его отказа следовали удары по лицу. В результате нападения у Антона диагностирован перелом костей глазницы, потребовавший срочного хирургического вмешательства. Более недели школьник провел в больнице, а теперь ему предстоит длительный период восстановления.

Следственный комитет уже проводит проверку по факту избиения, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

А пока в ситуации разбираются, мать пострадавшего подростка, как стало известно, прорабатывает варианты перевода сына на домашнюю форму обучения.

