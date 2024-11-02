Поставщиками оружия и боеприпасов для теракта в «Крокусе» оказались баталхаджинцы

Специализированные службы Ингушетии раскрыли деятельность преступной группировки, поставившей оружие и боеприпасы для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Все задержанные оказались участниками баталхаджинской* террористической ячейки, об этом сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, двое преступников арестованы, трое находятся в розыске, а один был ликвидирован при попытке избежать задержания.

Участники акта терроризма длительное время искали оружие и в конечном итоге вышли на баталхаджинцев, которые согласились им помочь. Они прибыли в Сурхахи, где забрали автоматы и патроны, после чего направились в Москву.

Дополнительно, по словам источника РЕН ТВ, правоохранительные органы проводят проверки на причастность к теракту двух баталхаджинцев, находящихся на территории Украины и Турции. Эти лица уже не раз были замечены в связи с контрабандой оружия.

Ранее сообщалось, что у следствия по делу «Крокуса» появилось четверо новых фигурантов дела. По мнению следователей, террористы во время нападения на концертный зал использовали автоматы, которые им передали четверо жителей Ингушетии.

*террористическая организация, запрещенная на территории РФ.