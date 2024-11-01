У следствия по теракту в «Крокусе» появились четыре новых подозреваемых
«Ъ»: у следствия по делу «Крокуса» появилось четверо новых фигурантов дела
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Правоохранители заподозрили в причастности к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» еще четверых человек. Все они граждане России, об этом сообщил «Коммерсантъ».
По мнению следователей, террористы во время нападения на концертный зал использовали автоматы, которые им передали четверо жителей Ингушетии. До этого данное оружие было переделано в боевое из охолощенного. Фигуранты самостоятельно произвели всю эту переделку, а затем передали выходцам из Средней Азии оружие вместе с патронами.
Сообщается, что двое подозреваемых уже задержаны, а еще двое находятся в розыске. Все они, по мнению следствия, связаны так называемым боевым крылом вирда баталхаджинцев, который был уже запрещен судом. Задержанные признают свою вину, но утверждают, что не догадывались о последствиях своего поступка.
Ранее глава Следкома Бастрыкин заявил, что телефоны нападавших на «Крокус» и их сообщников дали много ценной информации о подготовке к нападению. Несмотря на то, что террористы попытались уничтожить гаджеты, экспертам удалось многое из них извлечь. Эти данные позволяют существенно продвинуться в расследовании.