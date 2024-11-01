У следствия по теракту в «Крокусе» появились четыре новых подозреваемых

Правоохранители заподозрили в причастности к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» еще четверых человек. Все они граждане России, об этом сообщил «Коммерсантъ» .

По мнению следователей, террористы во время нападения на концертный зал использовали автоматы, которые им передали четверо жителей Ингушетии. До этого данное оружие было переделано в боевое из охолощенного. Фигуранты самостоятельно произвели всю эту переделку, а затем передали выходцам из Средней Азии оружие вместе с патронами.

Сообщается, что двое подозреваемых уже задержаны, а еще двое находятся в розыске. Все они, по мнению следствия, связаны так называемым боевым крылом вирда баталхаджинцев, который был уже запрещен судом. Задержанные признают свою вину, но утверждают, что не догадывались о последствиях своего поступка.

Ранее глава Следкома Бастрыкин заявил, что телефоны нападавших на «Крокус» и их сообщников дали много ценной информации о подготовке к нападению. Несмотря на то, что террористы попытались уничтожить гаджеты, экспертам удалось многое из них извлечь. Эти данные позволяют существенно продвинуться в расследовании.