Пострадали два частных дома: БПЛА атаковали три района Ростовской области

В течение ночи на четверг, 30 октября, ВСУ пытались атаковать беспилотниками три района Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

По утверждению губернатора, на протяжении ночи вражеские беспилотники были сбиты в трех районах: Верхнедонском, Шолоховском и Чертковском.

«В хуторе Касьяновка Чертковского района выбиты окна в двух частных домах», — указал он.

Слюсарь добавил, что при налетах никто не пострадал. Сейчас уточняется вся информация о возможных повреждениях зданий и инфраструктуры.

Ранее Минобороны сообщило о 100 сбитых беспилотниках в ночь на 29 октября. Больше всего БПЛА, 46 единиц, было перехвачено над Брянской областью.