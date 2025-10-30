Пострадали два частных дома: БПЛА атаковали три района Ростовской области
Губернатор Слюсарь: отбиты атаки БПЛА на три района Ростовской области
Фото: [istockphoto.com/Miragest]
В течение ночи на четверг, 30 октября, ВСУ пытались атаковать беспилотниками три района Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
По утверждению губернатора, на протяжении ночи вражеские беспилотники были сбиты в трех районах: Верхнедонском, Шолоховском и Чертковском.
«В хуторе Касьяновка Чертковского района выбиты окна в двух частных домах», — указал он.
Слюсарь добавил, что при налетах никто не пострадал. Сейчас уточняется вся информация о возможных повреждениях зданий и инфраструктуры.
Ранее Минобороны сообщило о 100 сбитых беспилотниках в ночь на 29 октября. Больше всего БПЛА, 46 единиц, было перехвачено над Брянской областью.