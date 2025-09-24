Пострадали несколько человек: в Тульской области перевернулся автобус с пассажирами

В городе Ефремове произошел инцидент. Там перевернулся автобус, который перевозил людей. Об этом сообщили «Тульские новости».

ДТП произошло в 09.15 в среду, 24 сентября. 55-летний водитель, управлявший автобусом ПАЗ, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне автобуса в этот момент находилось 13 пассажиров. Данные о пострадавших у разных СМИ разнятся. Одни говорят о пяти пострадавших, по информации от «Тульских новостей» травмировано шесть человек, среди них один ребенок.

Тульская прокуратура уже начала проводить проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось о ДТП в Москве. Там автомобиль скорой помощи столкнулся с транспортным средством марки Volvo. Микроавтобус перевернулся на бок, при этом одна из задних дверей оказалась открытой. При этом пострадали двое медиков.