Скорая помощь попала в ДТП в Москве, двоих медиков увезли в больницу

В российской столице зафиксировано дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля неотложной медицинской помощи. Информацию об инциденте распространила «Лента.ру» со ссылкой на новостной телеграм-канал «Москва с огоньком».

Авария произошла в Ясеневском районе города. Автомобиль скорой помощи столкнулся с транспортным средством марки Volvo. На фотографиях и видеоматериалах, опубликованных в канале, видно, что микроавтобус, идентифицируемый по красному кресту, перевернулся на бок, при этом одна из задних дверей оказалась открытой.

Сообщается, что в результате столкновения двое медицинских работников были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Информация о состоянии здоровья водителя автомобиля Volvo на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что житель Улан-Удэ разгромил машину скорой помощи из-за страха перед уколами.