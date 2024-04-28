Пострадавшая при обстреле ВСУ пенсионерка из Донецка впала в кому

Украинская армия в очередной раз обстреляла Донецк. В результате этой атаки пострадала пожилая женщина, которая после ранений впала в глубокую кому, пишет РИА Новости .

Удары ВСУ пришлись на Куйбышевский район в 12:30. По словам очевидицы, прилетело как минимум два снаряда, которые серьезно повредили дома. У некоторых больше нет крыш и окон, а пожилая родственница дончанки оказалась в больнице с серьезными травмами. Осколочные ранения нашли на ногах и голове. Какое-то время пенсионерка была в сознании, но после госпитализации впала в кому.

Напомним, что в Куйбышевском районе в результате атаки ВСУ была нарушена подача электричества и частично газа.

Ранее сообщалось, что украинская армия массированно атаковала Курскую область, однако вскоре получила мощный ответ.