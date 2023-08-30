Пострадавших после крушения украинского БПЛА в Подмосковье нет

Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России, БПЛА был перехвачен и потерпел крушение в Рузском районе Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В результате крушения беспилотника никто из людей не пострадал, уточнил в своих соцсетях глава Рузского городского округа Николай Пархоменко. По его словам, в двух домах муниципалитета выбило окна, также оборвана линия электропередачи. В настоящее время энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

«Пострадавших нет. <…> Еще раз напоминаю, что не стоит снимать, публиковать и комментировать кадры работы наших систем ПВО — это вопрос безопасности», — напомнил Пархоменко.

Он также призвал незамедлительно сообщать о запуске дронов на линию экстренных вызовов «112». Если есть возможность снять на фото или видео человека или группу лиц, которые запускают беспилотник, то необходимо делать это осторожно, не привлекая к себе внимания, подчеркнул глава Рузского городского округа.

Ранее сообщалось, что народный фронт «Радар.НФ» создал приложение, через которое граждане России могут передавать данные о БПЛА.