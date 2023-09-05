Пострадавших в результате уничтожения беспилотника в небе над Истрой нет

В результате уничтожения украинского беспилотника самолетного типа в небе над Истрой никто из людей не пострадал, сообщила в своих соцсетях глава городского округа Татьяна Витушева.

Она добавила, что из-за падения обломков БПЛА загорелся один из гаражей в садовом товариществе «Высоковольтник». Площадь пожара составила пятьдесят квадратных метров. Сейчас огонь полностью потушен.

«Беспилотник двигался в сторону Москвы. <…> Жертв и пострадавших среди жителей и гостей городского округа нет», — уточнила глава муниципалитета.

Витушева добавила. что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По ее словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рано утром во вторник в министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Истринского района Подмосковья украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что у россиян появилась возможность передавать данные о беспилотниках через специальное мобильное приложение.