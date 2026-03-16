Пострадавший в конфликте со сверстником семиклассник из Подмосковья доставлен в больницу

Семиклассник попал в больницу после конфликта со сверстником в Лосино-Петровском городском округе Подмосковья. Инцидент произошел утром 16 марта по дороге в школу.

По предварительным данным, между двумя подростками вспыхнула ссора, в ходе которой один из них ударил другого ножом. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни и здоровью школьника ничего не угрожает, он остается под наблюдением врачей.

Щелковская городская прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ведомство установит все обстоятельства случившегося и даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что в Коми арестовали школьника за планы напасть на школу.