Посылки из городского округа Шатура отправили бойцам, несущим службу на границе

«Я в очередной раз выражаю слова благодарности всем жителям Большой Шатуры. Эти посылки собирали обычные люди: учителя, врачи, производственники, а также бизнес-сообщество. Совместными усилиями мы собрали около семи тонн груза», — рассказал сопровождающий гуманитарные конвои в зону проведения СВО Степан Любенко.