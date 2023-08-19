Посылки из городского округа Шатура отправили бойцам, несущим службу на границе
Фото: [Никита Немира]
На этот раз посылки отправятся бойцам из Рошаля, Шатуры, Туголесского Бора и других населенных пунктов муниципалитета, несущим службу на границе нашей страны — в Брянской и Белгородской областях.
Отмечается, что подобные посылки отправляют из городского округа Шатура ежемесячно, при этом подарки для бойцов доставляются непосредственно на линию боевого соприкосновения.
«Я в очередной раз выражаю слова благодарности всем жителям Большой Шатуры. Эти посылки собирали обычные люди: учителя, врачи, производственники, а также бизнес-сообщество. Совместными усилиями мы собрали около семи тонн груза», — рассказал сопровождающий гуманитарные конвои в зону проведения СВО Степан Любенко.
Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками Электростали тему реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции.