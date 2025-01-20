Посылки с оружием и боеприпасами обнаружили в логистическом центре почты во Внуково

В логистическом центре во Внуково, который принадлежит Почте России, были найдены сразу четыре подозрительных отправления. Внутри них обнаружили запрещенные к пересылке предметы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

У сотрудников почтового логистического центра, который расположен в поселении Марушкинское, вызвали подозрения четыре посылки. Это повлекло за собой проверку, которая и выявила в отправлениях запрещенные к пересылке предметы.

«Внутри посылок находится револьвер, пистолет, патроны и снаряды», — указал микроблог.

В почтовый центр были немедленно вызваны представители экстренных служб.

Ранее представители США заявили, что начали размещать в Европе модифицированные гравитационные авиабомбы, которые относятся к классу ядерных вооружений. Это делается в рамках стратегического сотрудничества между Соединенными Штатами и Великобританией.