США начали развертывать в Европе модифицированные гравитационные авиабомбы

Семейство ядерных бомб B61 — это старейшее и наиболее универсальное оружие в арсенале Соединённых Штатов Америки. На прошлой неделе Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) сообщило о завершении программы модернизации B61-12.

«Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений нашего предприятия и других регулярных мероприятий», — сказала Хруби, его цитирует американский телеканал CNN.

Кроме того, он подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между США и Великобританией остается незыблемым, а их стремление к поддержанию ядерного паритета и сдерживания в мире остается неизменным.

«И мы вместе продвигаем наши взгляды на критически важную устойчивость цепочки поставок. НАТО сильно», — заключил Хруби.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

По словам Пескова, Путин имел в виду, что «Орешник» как минимум на поколение опережает все существующие в мире вооружения.