Потерявшей ключ от квартиры пенсионерке и ее питомцу помогли попасть домой в Подмосковье

Работники 320-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пожилой женщине и ее собаке попасть к себе в квартиру, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Рошале. Пенсионерка пошла выгуливать питомца, а ключи от квартиры убрала в карман, не заметив в нем дырки.

В итоге обратно домой женщина уже не смогла попасть. Она вызвала спасателей. Работники «Мособлпожспаса» в присутствии полицейских попали в квартиру через открытое на проветривание окно, открыли дверь изнутри и запустили хозяйку жилища и ее питомца домой.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли котенка, который застрял в сливном отверстии самодельного душа.