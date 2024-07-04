В Подмосковье спасли котенка, застрявшего в сливном отверстии самодельного душа

Работники 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли котенка, который застрял в сливном отверстии самодельного душа, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в садовом товариществе в Сергиевом Посаде. Котенок проник в неработающую душевую, провалился внутрь и стал жалобно мяукать. Хозяйка участка пыталась самостоятельно спасти животное, но не смогла его вытащить, поэтому женщина вызвала спасателей.

Работники «Мособлпожспаса» с разрешения хозяйки выпилили бензопилой пол душевой и сняли поддон, а затем спасли пушистого пленника. Котенок был напуган и ослаблен.

Ранее подмосковные спасатели помогли грибнику, который застрял на автомобиле посреди леса.