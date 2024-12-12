Потерявший руку танкист Робин спас экипаж из-под обстрела ВСУ

Во время выполнения боевой задачи механик-водитель танкового батальона Башкирии имени Сергея Зорина с позывным Робин оказался под обстрелом вместе с экипажем и, потеряв руку, сумел вывести танк из-под обстрела, спасая команду, сообщил РИА Новости командир батальона полковник Александр Сопин.

«Экипаж контужен был. Механик-водитель вообще герой — Робин без руки уводил танк еще метров 400-500 из-под огня», — рассказал Сопин.

Командир взвода с позывным Подхват, который выполнял боевую задачу в составе экипажа, рассказал, что механик-водитель со вставшей под постоянным обстрелом ВСУ машиной, управлял ей несмотря на атаки дронов-камикадзе и потерял сознание только после того, как вывел танк в безопасное место.

На данный момент механик-водитель находится в московском госпитале, где проходит реабилитационные процедуры. Инцидент произошел на краснолиманском участке фронта, добавил командир.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ получил пулю в мягкое место и под нее же гранату от своего побратима.