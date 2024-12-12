Боец ВСУ получил пулю в мягкое место и под нее же гранату от своего побратима

В российском сегменте соцсетей расходится курьезное видео, на котором запечатлена комичная ситуация, как один украинский боевик нечаянно подстрелил своего же сослуживца.

Где именно произошел случай, не уточняется. На кадрах видно, как украинцы, вступив в бой с российскими бойцами, засели в лесопосадке и начали отстреливаться. Один сидел чуть позади другого, в результате чего противостояние получилось довольно странным. Все дело в том, что в какой-то момент «гений» ближнего боя от души всадил пулю в филейную часть своего побратима.

Тот, при этом держа автомат одной рукой, вяло отстреливался. Однако на этом злоключения подстреленного боевика не закончились. Снимающий видео украинец умудрился затем так неудачно запустить гранату, что та отскочила от какой-то кочки, угодила опять в напарника и взорвалась. Чем закончилась эта история, остается только догадываться.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник залетел в форточку к пулеметчику ВСУ в Курахово.