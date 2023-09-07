«Повод для самой тщательной проверки»: названа возможная причина гибели ребенка после купания в Сочи

В Сочи семилетняя девочка умерла в больнице после купания в Черном море. Об этом изданию E1 рассказала мама малышки.

Семья из Екатеринбурга приехала на отдых, но неожиданно после купания девочке стало плохо. Родители сначала пытались лечить ее своими силами, но когда она потеряла сознание — обратились к медикам. Причиной недомогания стал ротавирус. К сожалению, на момент обращение к врачам ситуация усугубилась, было уже слишком поздно. Ребенок впал в кому и скончался, не приходя в себя.



Трагедия заставила экспертов задуматься о безопасности водоемов. Эколог Анатолий Баташев уточнил, что санитарные службы регулярно проверяют состояние Черного моря, и они вправе установить запрет на купание.

«Безусловно, этот случай – повод для самой тщательной проверки состояния моря и побережья в том районе, в том числе на предмет незаконных канализационных стоков. На побережье или во впадающей неподалеку речке вполне может быть врезка канализации, порой совсем незаметная и работающая изредка. Но мы видим, к каким трагедиям это может привести», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, добавил собеседник, не исключено, что речь может идти и о сочетании ряда факторов.

«Ротавирусы — это заразная инфекция. Ее можно подхватить в разных местах. Во время отдыха в непривычном климате, когда активно загораешь, а потом купаешься в море, пока не замерзнешь, можно запросто понизить естественный иммунитет организма, спровоцировать острое развитие болезни», — подчеркнул Баташев.

Скорее всего, дополнил эколог, ребенка довольно поздно отвезли в больницу.

«Огромные соболезнования семье девочки. Это трагедия. Установить, что стало причиной, может только следствие, но создание современных очистных сооружений, эффективного водоотведения и канализования — архиважная задача для всего побережья», — подытожил эксперт.

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