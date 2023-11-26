Пожар на Челябинском тракторном заводе: что известно о мощном взрыве

По данным журналистов, туда сразу были направлены медики «скорой» и шесть пожарных машин, на данный момент о пострадавших не сообщается. Спасатели до сих пор тушат огонь, а в окрестностях вырубался свет.

Также в МЧС уточнили, что предварительной причиной инцидента стал трансформатор, который загорелся на территории предприятия. В экстренном ведомстве добавили, что возгорание тушат двадцать человек.