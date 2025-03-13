Возгорание битумного утеплителя стало причиной пожара на ТЭЦ-16 в Москве

Телеграм-канал SHOT сообщил , что возгорание битумного утеплителя на кровле строения стало источником пожара на ТЭЦ-16. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Согласно сведениям, предоставленным каналом, пожарные бригады, прибывшие с автолестницей, получили доступ на территорию ТЭЦ-16 и немедленно приступили к тушению пламени.

Площадь охваченного огнем участка на ТЭЦ-16 в Москве стремительно растет. По данным SHOT, она достигла 300 кв. м, при этом огонь продолжает распространяться по крыше восьмиэтажного здания.

Низкопроложенные трубы мешают установке подъемных механизмов для тушения пожара. Есть угроза распространения огня на масляные баки в цокольное помещение.

Возгорание произошло в корпусе, который в настоящее время не функционирует из-за проводимых ремонтных работ. Инцидент не оказал негативного воздействия на функционирование ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что в Тобольске перекрыли часть улицы в центре после взрыва газа в доме.