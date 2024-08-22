Пожар на нефтебазе в Пролетарске частично ликвидирован на пятые сутки

Возгорание на нефтебазе Пролетарска в Ростовской области частично ликвидировано, сообщила Lenta.ru.

На пятые сутки пожарным удалось частично ликвидировать пожар в шести резервуарах с топливом на нефтебазе в Пролетарске. Возгорание началось из-за падения обломков сбитых российскими силами ПВО украинских беспилотников.

Склады топлива загорелись утром 18 августа после попытки ВСУ атаковать нефтехранилище с помощью БПЛА. После этого в городе ввели режим ЧС для ликвидации возгорания.

Согласно последней информации, в результате ЧП пострадали 47 человек, 15 из них — пожарные, они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что за ночь была отражена атака 28 беспилотников на регионы России.