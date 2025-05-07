Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри локализовали

В Нерюнгри, Якутия, пожарные смогли остановить распространение огня на обогатительной фабрике. Изначальная площадь возгорания составляла 300 кв. м, о чем уведомили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Люди, получившие ожоги, будут перевезены в специализированный ожоговый центр, расположенный в Якутске, с помощью санитарной авиации РСЧС.

До этого в якутском управлении МЧС сообщали о зафиксированном пожаре на территории обогатительной фабрики. В результате инцидента на складском помещении пострадали четыре человека, которые в момент начала пожара находились внутри склада. Сейчас устанавливаются личности пострадавших и степень тяжести полученных ими повреждений.

Согласно информации, предоставленной ТАСС пресс-службой АО ХК «Якутуголь», предварительной причиной возгорания на обогатительной фабрике «Нерюнгринская» считается воспламенение метана. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего создана специальная рабочая группа.

Прокуратура города Нерюнгри начала проверку в связи с пожаром, случившимся на складе готовой продукции обогатительной фабрики, об этом сообщает прокуратура Республики Саха.

По информации из базы данных СПАРК, в октябре 2024 года Ростехнадзор зарегистрировал три нарушения на фабрике «Нерюнгринская».

Ранее сообщалось, что мощный пожар на предприятии в Свердловской области попал на видео.